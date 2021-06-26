Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/ YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" denildi.