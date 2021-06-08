Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında maddi hasar meydana geldi.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken, çevrede maddi hasar oluştu.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezinde 5 Mayıs'ta bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 çocuk yaralanmıştı.
Dün de Türkiye sınırındaki Çobanbey'de yapılan terör saldırısında 1 sivil ölmüş, 8 sivil yaralanmıştı.
Afrin ilçe merkezi, 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
Kaynak: AA
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