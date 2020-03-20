Afrin'de bombalı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afrin'de bombalı saldırı - Son Dakika

Afrin'de bombalı saldırı

6 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.

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Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Afrin merkezdeki Raco Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralı veya can kaybı olmadı. Patlama bölgede hasara yol açtı. - AFRİN

Suriye, Afrin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:22 Kaynak: İHA

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