Afrin'de bombalı saldırı - Son Dakika

Afrin'de bombalı saldırı
6 saat önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Afrin merkezdeki Raco Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralı veya can kaybı olmadı. Patlama bölgede hasara yol açtı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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