- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü
- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı.
- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü
AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki Raco Caddesi'nde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı. Patlama sonucu çevrede maddi hasar da oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:24 Kaynak: İHA
Son Dakika 20:43 Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:31 Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi 15:31 Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak