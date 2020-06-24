- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü

- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı.

- Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü

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AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki Raco Caddesi'nde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı. Patlama sonucu çevrede maddi hasar da oluştu.

Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Son Dakika

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