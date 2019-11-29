Afrin'de bombalı saldırı: 4 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patlarken patlamada 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın Nevruz Bulvarı'nda gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
(İHA)
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