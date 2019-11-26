- Afrin'de bombalı saldırı: 5 yaralı
6 saat önce
- Afrin'de bombalı saldırı: 5 yaralıHALEP - Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
- Afrin'de bombalı saldırı: 5 yaralı
HALEP - Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklara göre, patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgede maddi hasar meydana geldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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