Afrin'de bombalı terör eylemi sivilleri hedef aldı - Son Dakika
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Afrin'de bombalı terör eylemi sivilleri hedef aldı

6 saat önce

Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 4 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Afrin'de bombalı terör eylemi sivilleri hedef aldı, System.String[]

Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 4 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Halep'in Afrin ilçesinin merkezinde, Racu yolu olarak bilinen caddeye park edilen bomba yüklü araç infilak etti.

Saldırıda yoldan geçen sivillerden ez 4'ü yanarak can verirken, 15 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti.

??Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan kurtardığı ilçede, örgüt hücreleri zaman zaman sivilleri hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Suriye, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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