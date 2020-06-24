Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Patlamada 2 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün, sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor. ?

Afrin ilçe merkezinde 20 Haziran'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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