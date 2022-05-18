Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı - Son Dakika
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Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı

18.05.2022 20:53

Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu bilgisi alınan 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı.

Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/ YPG'li kadın terörist yakalandı

ANKARA - Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu bilgisi alınan 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi. Düzenlenen operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde yapılan aramalarda, Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli, toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi.

Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı
Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı
Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı
Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörist, Bomba, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı - Son Dakika
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