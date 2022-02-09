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Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi - Son Dakika

Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi

09.02.2022 17:24
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin'de 4 teröristin, patlamaya hazır 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 canlı bomba yeleğiyle yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin'de 4 teröristin, patlamaya hazır 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 canlı bomba yeleğiyle yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat görevlilerinin yaptığı çalışma sonucunda, Münbiç'ten Afrin'e gelen terör örgütü PKK/PYD- YPG bünyesinde faaliyet gösteren 4 terörist yakalandı.

Operasyonda, 3'ü kadın ve 1'i erkek 4 terörist ile saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif ve istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken 1 şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği belirtildi.

Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay, Terör, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi - Son Dakika


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