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Afrin'de çocuklar için 'yaza veda' şenliği

25 dakika önce

SURİYE'nin Afrin ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, öksüz ve yetim yaklaşık 350 çocuk için Yaza Veda Şenliği düzenlendi.

Afrin'de çocuklar için 'yaza veda' şenliği, System.String[]

SURİYE'nin Afrin ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, öksüz ve yetim yaklaşık 350 çocuk için Yaza Veda Şenliği düzenlendi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca düzenlenen Yaza Veda Şenliği'ne, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve İHH gönüllüleri katıldı. Şenlikte Suriyeli çocuklar, lunaparkta doyasıya eğlendi, yöresel oyunlar oynadı.

Yapılan şenliğin çocuklar için çok önemli olduğunu söyleyen Yasin Aktay, "Günümüzde savaşın en ağır faturalarını maalesef çocuklar ödüyor. Bazı çocuklar hayatını dahi kaybedebiliyor. Hayatta kalanlar ise büyük travmalar yaşıyor. Bu nedenle İHH tarafından düzenlenen bu tür etkinlikleri çok önemli buluyorum. Tüm vicdan sahibi insanlar bir şekilde bu bölgelere gelip buralarda öksüz ve yetim çocuklarımızla vakit geçirmeliler" dedi.

İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise "Çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi. Suriye'nin bazı bölgelerinde halen savaş hüküm sürse de Afrin'de normale dönüş çabalarının olumlu etkilerini çocuklar üzerinde görüyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Suriye, Afrin, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
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