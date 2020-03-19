Afrin'de dezenfekte kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Afrin'de dezenfekte kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Afrin'de Korona virüse karşı önleyici tedbirler kapsamında sivil savunma ekipleri tarafından dezenfekte kampanyası başlatıldı.

Afrin'de dezenfekte kampanyası başlatıldı, System.String[]

Afrin'de Korona virüse karşı önleyici tedbirler kapsamında sivil savunma ekipleri tarafından dezenfekte kampanyası başlatıldı.


Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde korona virüse karşı önleyici tedbirler kapsamında dezenfekte kampanyası başlatıldı. Suriye Sivil Savunma yetkililerinden yapılan açıklamada, Korona virüsü salgınına yönelik önleyici tedbirler kapsamında Afrin ilçesinde dezenfekte kampanyası başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, Türkiye Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü desteği ile başlatılan kampanya kapsamında 262 okul ve onlarca kamu kurumun dezenfekte edildiğini ifade bildirdi. Kampanyanın ilerleyen günlerde Suriye'nin kuzeyindeki tüm bölgeleri kapsayacağı aktarıldı.


Öte yandan, Suriye'de şuana kadar herhangi bir Korona virüsü vakası tespit edilmedi. - HALEP

Suriye, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:01 Kaynak: İHA

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