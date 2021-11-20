Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Suriye'nin Afrin bölgesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yazılı açıklamasında, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Afrin'deki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledikleri bildirdi.

Tahiroğlu, etkinlik kapsamında Suriye'deki çocukların güzel vakit geçirerek mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların tebessümlerine şahit olmanın güzelliğini yaşadık. Hem Genç İHH hem de İHH Çocuk ekibinden arkadaşlarımız bu etkinliğin organizasyonunda görev aldı. Kamp hayatının içerisinde bunalan çocuklarımız, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla halat çekme, ip atlama, mendil yarışı, balon uçurma ve dans oyunlarıyla doyasıya eğlendiler. Onların tebessümlerine şahit olmak bizleri de mutlu etti. Etkinlik sonunda çocuklara döner ve ayran ikram edilirken ayrıca çeşitli hediyeler verildi."