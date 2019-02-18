Afrin'de Görevli Uzman Onbaşı Şehit Düştü

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Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti

Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız