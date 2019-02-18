Son Dakika Haberleri: Afrin'de Görevli Uzman Onbaşı Şehit Düştü

Afrin'de Görevli Uzman Onbaşı Şehit Düştü

2 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehit oldu.

Afrin'de Görevli Uzman Onbaşı Şehit Düştü, System.String[]
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehit oldu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 47. Komando Tugay Personeli, Erzurum Yakutiye nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), Afrin'de şehit oldu. Öznütepe'nin naaşı Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şehit için Hatay Havaalanı'nda tören düzenlenecek. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:09 Kaynak: İHA

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