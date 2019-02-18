Afrin'de Görevli Uzman Onbaşı Şehit Düştü
2 saat önce
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehit oldu.
Zeytin
Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade
Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehit oldu. Hatay
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 47. Komando
Tugay Personeli, Erzurum Yakutiye
nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), Afrin
'de şehit oldu. Öznütepe'nin naaşı Hatay Devlet Hastanesi
'ne getirildi.
Şehit için Hatay Havaalanı'nda tören düzenlenecek. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:09 Kaynak: İHA
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