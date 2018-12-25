Afrin'de Hayat Devam Ediyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 1 yıl geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Afrin
'e yönelik yapılan Zeytin
Dalı Harekatı'nın üzerinden 1 yıl geçti. Hayatın devam ettiği bölgeyi İHA muhabiri görüntüledi.
Bölgenin güvenliğini Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO), polisler, Türk askerleri ve Özel Harekat polisleri sağlıyor. Kontrol noktalarında Afrin'e giren çıkan araçlar tek tek durdurularak aranıyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede yapılan operasyonda Türk askeri hem tarih yazdı hem de bölge neredeyse hiç zarar görmeden YPG'den temizlendi. Afrin'de yaşayanlar normal hayatlarını sürdürürken, şehir merkezinde ve şehir girişlerinde silahlı ÖSO birlikleri halkın güvenliği için sık sık devriye atıyor. Neredeyse her kilometrede bir ÖSO birliğini görmek mümkün. Afrin girişindeki noktada Türk polisi ve Özgür Suriye Ordusu birlikte nöbet tutuyorlar. Elleri tetikte gelen araçları tek tek durdurularak kontrol eden ÖSO askerleri ve Türk polisi araçların kontrol noktasından geçişini sağlıyor. - AFRİN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:13 Kaynak: İHA
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