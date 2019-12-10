Son Dakika Haberleri: Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış...
Son Dakika Güncel Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış... - Son Dakika

Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış...

6 saat önce

Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış..., System.String[]

Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu
Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa verilen ceza istinafa taşındı Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:30:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]