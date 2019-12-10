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Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış...
6 saat önce
Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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