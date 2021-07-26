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Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi - Son Dakika

Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi

26.07.2021 13:18

Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi Zeytin Dalı Harekatı'nda patlama sonucu iki bacağını kaybederek gazi olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, dünyaevine girdi.

Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi

TOKAT - Zeytin Dalı Harekatı'nda patlama sonucu iki bacağını kaybederek gazi olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, dünyaevine girdi.

Afrin'de 2018 yılında düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, iki bacağını kaybetti. Yaralandıktan sonra GATA'da yaklaşık 1 yıl tedavi gören gazi Çeçen'e protez bacak takıldı. Protez bacakları ile tekrar hayata tutunan Çeçen, dünyaevine girdi. Turhal'da düzenlenen düğün töreninde çift salona Türk Bayrağı ile giriş yaptı. Gazi Çeçen, hayatını birleştirdiği Seda Nur Karaçam'a Türk Bayrağı ile birlikte Kur'an-ı Kerim takdim etti. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çiçeği burnunda çifti telefonla görüntülü arayarak tebrik etti.

Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi
Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi
Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi
Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi

Zeytin Dalı, Patlama, Piyade, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Afrin'de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi - Son Dakika


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