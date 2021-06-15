AFRİN'DE KONTROL NOKTASINDA BOMBALI ARAÇ PATLADI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

AFRİN'DE KONTROL NOKTASINDA BOMBALI ARAÇ PATLADI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

SURİYE'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araç patladı.

SURİYE'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araç patladı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 sivil yaralandı. Hatay Valiliği, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araç patladığını, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldüğü ve 2 sivilin de yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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