AFRİN'DE KONTROL NOKTASINDA BOMBALI ARAÇ PATLADI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

SURİYE'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araç patladı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 sivil yaralandı.
Hatay Valiliği, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araç patladığını, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldüğü ve 2 sivilin de yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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