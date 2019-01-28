Son Dakika Haberleri: Afrin'de Mayın Patladı: 1 Ölü

Afrin'de Mayın Patladı: 1 Ölü

1 saat önce

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

Afrin'de Mayın Patladı: 1 Ölü, System.String[]
Afrin'de terör örgütü YPG/ PKK'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

Afrin ilçe merkezi ile Cinderes beldesi arasında tarım arazisinde YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çiftçinin traktörü ile tarlasına bakım yaptığı esnada patladı.

Patlamada bir sivil hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak teröristlerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA

PKK, Afrin, Güncel
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