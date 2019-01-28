Afrin'de Mayın Patladı: 1 Ölü
1 saat önce
Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.
Afrin
'de terör örgütü YPG/ PKK
'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.
Afrin ilçe merkezi ile Cinderes beldesi arasında tarım arazisinde YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çiftçinin traktörü ile tarlasına bakım yaptığı esnada patladı.
Patlamada bir sivil hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ve Özgür Suriye
Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin
Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak teröristlerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA
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