Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Afrin ilçesinde bulunan Kuveyt Al Rahma köyünde bulunan bir mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından roketli saldırı düzenlendi. Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, hava saldırısının SDF ve İranlı militanların kontrolü altında bulunan Tel Rıfat bölgesinden yapıldığını aktardı. Saldırıda çok sayıda ev ve çadır da zarar gördü. - AFRİN

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Kaynak: İHA

Kuveyt, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afrin'de mülteci kampına roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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