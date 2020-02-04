Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı - Son Dakika

Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Afrin merkezde iki okul ve bir camiye füze atıldığını, saldırı sonucunda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığını açıkladı.

Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristler tarafından Afrin merkezde iki okul ve bir camiye füze atıldığını, saldırı sonucunda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Afrin merkezde iki okula ve bir camiye 4 tane Grad füzesi attığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin de yaralandığı kaydedildi. - ANKARA

Afrin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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