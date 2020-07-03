Afrin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinin merkezinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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