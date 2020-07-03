- Afrin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

- Afrin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise aralandı.
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise aralandı.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinin merkezinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:38 Kaynak: İHA
Son Dakika 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 17:21 Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 11:19 Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 07:27 Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı