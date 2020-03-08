Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep yakınlarında bulunan Afrin ilçesinde Siyasa Caddesi'nde bir bombalı araç patlatıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, saldırının PKK- YPG terör örgütü tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiğini belirtti. - AFRİN
Son Dakika Anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren şüpheli yakalandı Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var