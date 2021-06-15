Son dakika haberleri... Afrin'de patlama : 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Kefer Cenne köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kırsalında bulunan Kefer Cenne köyünde bomba yüklü araç patladı. Seyir halindeki aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü YPG/ PKK mensuplarının araca bomba yerleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.
(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)
Kaynak: İHA
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