Son dakika haberleri... Afrin'de patlama : 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Kefer Cenne köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kırsalında bulunan Kefer Cenne köyünde bomba yüklü araç patladı. Seyir halindeki aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü YPG/ PKK mensuplarının araca bomba yerleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)