Afrin'de patlama: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afrin'de patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Afrin'de patlama: 1 yaralı

17 dakika önce

Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Afrin'de patlama: 1 yaralı, System.String[]

Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.


Afrin'de Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun belirtildi. Yerel kaynaklar saldırının PKK/ YPG tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı. - HALEP

Suriye Milli Ordusu, Afrin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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