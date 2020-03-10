Afrin'de patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Afrin'de patlama: 1 yaralı
6 saat önce
Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Afrin'de Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun belirtildi. Yerel kaynaklar saldırının PKK/ YPG tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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