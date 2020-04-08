Afrin'de patlama: 1 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada can kaybı olmadığını, bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde yerel saatle sabah 08.00 sıralarında bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, tankerin bomba yüklü olduğunu duyurdu. Patlamada can kaybı meydana gelmediği ancak bir kişinin yaralandığı ifade edilirken; çevrede maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.