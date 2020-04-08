Afrin'de patlama 1 yaralı - Son Dakika

Afrin'de patlama 1 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada can kaybı olmadığını bildirdi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde yerel saatle sabah 08.00 sıralarında bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, tankerin bomba yüklü olduğunu duyurdu. Patlamada can kaybı meydana gelmediği ifade edilirken; çevrede maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:18 Kaynak: DHA
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