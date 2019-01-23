Afrin'de Patlama

- Afrin'de patlamaAFRİN - Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.

- Afrin'de patlama



AFRİN - Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.

Afrin'de bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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