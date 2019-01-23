Son Dakika Haberleri: Afrin'de Patlama

Afrin'de Patlama

1 saat önce

- Afrin'de patlamaAFRİN - Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.

- Afrin'de patlama

AFRİN - Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.
Afrin'de bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

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