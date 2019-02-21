Son Dakika Haberleri: Afrin'de Patlama

Afrin'de Patlama

1 saat önce

Suriye'nin Afrin kentinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.

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Suriye'nin Afrin kentinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden arındırdığı Afrin'de, bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti. Yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. - AFRİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:47 Kaynak: İHA

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