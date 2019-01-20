Son Dakika Haberleri: Afrin'de Patlama: 2 Ölü, 10 Yaralı

Afrin'de Patlama: 2 Ölü, 10 Yaralı

6 dakika önce

Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için 20 Ocak 2018'de başlatılan ve başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde patlama meydana geldi. Afrin'de valilik yakınlarındaki otogar önünde bomba yüklü bir otobüs infilak ederken, ilk belirlemelere göre patlamada 2 kişi öldü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

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