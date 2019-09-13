Afrin'de patlama: 2 ölü
1 saat önce
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'in Ragu Caddesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı. - HALEP
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı