Afrin'de patlama: 2 ölü
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Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'in Ragu Caddesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı.
(İHA)
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