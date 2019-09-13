Son Dakika Haberleri: Afrin'de patlama: 2 ölü
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Afrin'de patlama: 2 ölü

1 saat önce

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'in Ragu Caddesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı.

(İHA)

Afrin'de patlama: 2 ölü

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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