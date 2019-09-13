Afrin'de patlama: 2 ölü, 7 yaralı

Suriye 'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Afrin'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; 7 kişi de yaralandı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlama bölgesinde panik yaşandığı ve sağlı ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği görüldü.

Patlamanın, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama bölgesinden görüntüler

-Yaşanan panik anları

-Ambulansların ve sağlık ekiplerinin görüntüleri