Afrin'de patlama: 2 ölü, 7 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
'nin Afrin
kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Afrin'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; 7 kişi de yaralandı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlama bölgesinde panik yaşandığı ve sağlı ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği görüldü.
Patlamanın, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu meydana geldiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Patlama bölgesinden görüntüler
-Yaşanan panik anları
-Ambulansların ve sağlık ekiplerinin görüntüleri
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