Afrin'de patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin kırsalındaki Kasım köyünde bir mayının patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin kırsalındaki Raco beldesine bağlı Kasım köyünde bir tarlada terör örgütü YPG/ PKK'dan tarafından döşenmiş bir mayın patladı. Sivil savunma ekipleri, patlama sonucu biri kadın 2 sivilin yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılarının tedavi gördüğü belirtildi. - AFRİN