Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı

28.05.2022 18:58

Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bubi tuzaklı bir motosikletle gerçekleştirilen saldırının ardından 3 sivil ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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