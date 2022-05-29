Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı

29.05.2022 00:56
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı

Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bubi tuzaklı bir motosikletle gerçekleştirilen saldırının ardından 3 sivil ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HALEP

Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı

YORUMLAR
500
Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 'Türkiye, Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 'Türkiye, Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz'
Kaynak: İHA

bombalı saldırı, Suriye, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 01:04:04. #1.13#
SON DAKİKA: Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement