Afrin'de patlama: 3 ölü,14 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, ilk belirlemelere göre patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:59 - Kaynak: DHA
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