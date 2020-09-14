Afrin'de patlama: 3 ölü,14 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, ilk belirlemelere göre patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Suriye 'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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