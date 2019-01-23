Son Dakika Haberleri: Afrin'de Patlayıcı İnfilak Etti, 1 Çocuk Yaralandı

Afrin'de Patlayıcı İnfilak Etti, 1 Çocuk Yaralandı

15 dakika önce

Suriye'nin Afrin kentinde el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 yaşında bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Afrin'de Patlayıcı İnfilak Etti, 1 Çocuk Yaralandı, System.String[]
Suriye'nin Afrin kentinde el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 yaşında bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Afrin kentinde bulunan bir binanın içinde el yapımı patlayıcı infilak etti. Binada bulunan 9 yaşındaki çocuğun yaralandığı belirtildi. Patlayıcının, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin'de YPG/PKK'nın kalıntıları olduğu öğrenildi. Sivil savunma ekiplerinin yaptığı açıklamada, patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü ve yaralanan çocuğun tedavisi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Suriye'nin Afrin kentinde sabah saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti. Basın kuruluşlarının çoğu ölü sayısı konusunda net bir bilgi paylaşmazken, bazı haberlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. - AFRİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Suriye, Afrin, 3. Sayfa
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