Afrin'de patlayıcı yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Suriye'de Halep'e bağlı Afrin ilçesinin girişinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Suriye'de Halep iline bağlı Afrin ilçesinde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından araçta yangın çıkarken sivil savunma ekipleri alevlere müdahale etti. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken terör örgütü YPK/ PKK söz konusu bölgede sıklıkla sivilleri hedef alıyor. - AFRİN