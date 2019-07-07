Son Dakika Haberleri: Afrin'de, PKK'nın mühimmat deposu ele geçti
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Afrin'de, PKK'nın mühimmat deposu ele geçti

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposu bulundu.

Afrin'de, PKK'nın mühimmat deposu ele geçti, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği  Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposu bulundu. Depoda 300 kilo patlayıcı, onlarca el bombası, füzeler ile mühimmat ele geçirilirken, 3 terörist yakalandı.
Aralarında Feylak Şam grubunun da bulunduğu Suriye Milli Ordusu güçleri, Afrin'in meydanı Ekbez köyünde bir evin; terör örgütü PKK/YPG'nin hücre evi ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Suriye Milli Ordu güçleri, köydeki eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında hücre evinde PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı. Evde yapılan aramada ise 250 kilo TNT, 50 kilo C-4 patlayıcı, 90 el bombası, 20 havan topu mermisi, 12 Katyuşa füzesi, 200 el bombası fünyesi, 4 keskin nişancı dürbünü, çok sayıda dinamit lokumu ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bomba düzeneğinde kullanılan elektronik devreler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 teröristin sorgulanmasına başlandı.
KAMYONETİN DEPOSUNDA 15 KATYUŞA FÜZESİ
Bu arada, bir gün önce de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Çobanbey bölgesinde durdurulan bir kamyonetin yedek deposunda 15 Katyuşa füzesi ile 13 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
Suriye, Afrin, PKK, Güncel
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