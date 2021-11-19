AFRİN'DE PKKYPG'DEN FÜZELİ SALDIRI 3 ÖLÜ, 10 YARALI - Son Dakika

SURİYE'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK YPG tarafından yapılan füzeli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKKYPG, kent merkezine füze ile saldırdı. Hatay Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

Saat 18.00 sıralarında, PKKYPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 atım füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.

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HABER İzzet NAZLIHATAY, (DHA)-