AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI - Son Dakika

AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI

07.05.2021 16:03

SURİYE'de, Afrin'in Şeyh Hadid bölgesinde bulunan ve iç savaşta bakımsızlık nedeniyle kullanılmayan Ömer Bin Hattap Camisi'nde, 2019'da Hatay Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle başlatılan restorasyon tamamlandı Yetkililer, bugün kılınan cuma namazı ile camiyi ibadete açtı.

SURİYE'de, Afrin'in Şeyh Hadid bölgesinde bulunan ve iç savaşta bakımsızlık nedeniyle kullanılmayan Ömer Bin Hattap Camisi'nde, 2019'da Hatay Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle başlatılan restorasyon tamamlandı Yetkililer, bugün kılınan cuma namazı ile camiyi ibadete açtı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Çiçek, Bulduğumuzda hijyenik olmayan tuvalet, gasilhane ve imamevi yenilendi. Dinlenme alanları ve yeşil alan gibi sosyal alanlar yapıldı dedi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle kullanılamayan ve sivri kemerli yapısıyla Osmanlı mimarisi olan Ömer Bin Hattap Camisi'nin restorasyonu için 2019 yılında Hatay Valiliği ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle harekete geçildi. Yaklaşık 250 kişinin ibadet edebildiği caminin bulunduğu Şeyh Hadid bölgesinde ekipler, ilk olarak elektrik ve su işleriyle altyapı hazırlıklarını tamamladı. 2 yıla yakın zamanda caminin orijinal dokusunu bozmadan çalışmalarını tamamlayan ekipler, bugün ilk cuma namazıyla camiyi ibadete açtı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Çiçek, Afrin'de Ömer Bin Haddad Camisi'nin inşasını özveriyle yaptıklarını belirtti.

'CAMİMİZE ELEKTRİK VE SU GETİRDİK'

Restorasyon çalışmalarının 2 aşamada ele alındığını belirten Çiçek, Birinci aşama, eserlerin yapısal sorunları ve mimarı bütünlükleri gözeterek yapılan çalışmalar oldu. İkincisi ise buradaki yaşamsal faaliyetlerin devam ettirilmesi gözlenerek yapıldı. Birinci aşamada yapıya zarar veren yağlı boya çimento gibi yapılar ortadan kaldırılarak raspa edildi. Aynı zamanda taşların arasındaki boşalan yerler dolduruldu. Daha sonra mevcuttaki yoğun ziyaretçisi bulunan bu eserimizin bulduğumuzda hijyenik olmayan tuvalet, gasilhanesi, imamevi gibi sosyal dokuları yenilendi. Uygun yerlere dinlenme alanları ve yeşil alan gibi sosyal alan yapıldı. Burada en önemlisi elektrik ve suyu bu yapıya getirdik. Şu anda jeneratörler yardımıyla elektrik ve hidrofor yardımıyla da su veriliyor diye konuştu.

Daha önceden hizmet olmadığını söyleyen bölge sakinlerinden Süleyman Yahya (39), Camimiz şimdi daha güzel. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz dedi.

AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI
AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI

Restorasyon, Suriye, Hatay, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI - Son Dakika


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