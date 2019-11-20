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Afrin'de şehitlerin cenazelerini kaçıran terörist yakalandı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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