Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında ölü sayısı 40'a ulaştı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında ölü sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralı sayısı 47'ye yükseldi.



Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi. Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı. - AFRİN