Afrin'de Terör Saldırısı

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20 Yıllık İmam ve Eşi Ayakları Bağlı Tüfekle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor