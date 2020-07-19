Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı - Son Dakika

Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, SMO aracına yerleştirilen bomba infilak etti.


Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.


Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/ PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

Afrin ilçe merkezinde 3 Temmuz'da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 yerel polis gücü mensubu hayatını kaybetmiş, 2 sivil de yaralanmıştı.


YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı - Son Dakika
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