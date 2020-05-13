Afrin'de terör saldırısı - Son Dakika

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez , Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık personeli yaralıları Afrin'deki hastanelere nakletti.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.

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